Иванов проходит свидетелем по делу экс-замглавы минстроя ДНР

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный за хищения, стал свидетелем по делу экс-замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Ранее сообщалось, что Иванов может стать фигурантом еще одного, уже пятого по счету уголовного дела. Речь идет о хищении 9 млрд рублей. Другой фигуранткой этого дела будет Мерваезова, ее арестовали в сентябре. Она проходит по делу экс-главы Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) и советника генерального директора АО "Оргэнергострой" Вадима Выгулярного.

Дело связано с заключенными в 2020-2021 гг. госконтрактами на строительство объектов для военных городков в ряде сибирских регионов и Мурманской области. Юлия Мерваезова тогда занимала должность директора АО "Военно-строительная компания" (позже переименованного в АО "СибирьПромГрупп").