По делу Тимура Иванова арестовали квартиру за полмиллиарда рублей

По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Квартира находится в районе Арбат, ее кадастровая стоимость составляет около 116 миллионов рублей, а рыночная — превышает 500 миллионов. Площадь жилья — более 300 квадратных метров. В квартире была зарегистрирована бывшая супруга Иванова Светлана.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. По версии следствия, он получил взятку за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Также Иванов обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости. Ущерб от этого государству составил более 2,18 млрд рублей. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.