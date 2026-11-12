Politico: У Рубио растет число сторонников за его выдвижение в президенты

В Республиканской партии США все больше сторонников выдвижения госсекретаря Марко Рубио на президентских выборах 2028 года, пишет Politico.

После разгромного поражения республиканцев на промежуточных выборах в конгресс в партии обострились дискуссии о будущем лидерстве. Основными кандидатами рассматриваются Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, который считается более взвешенным и против войны в Иране.

В конгрессе называют Рубио самым способным республиканцем, способным объединять людей, и надеются, что он дистанцируется от президента Дональда Трампа и Вэнса. Сторонники же Вэнса указывают на близость Рубио к курсу Трампа, который американцы отвергли на недавних выборах.

Источники издания сообщают, что Рубио не заинтересован в выдвижении и сосредоточен на текущих обязанностях, хотя ранее СМИ писали о его готовности оставить пост госсекретаря ради президентской гонки. Будто бы уже согласовано, что новым госсекретарем станет посол США в Индии Серджио Гор. Однако тот опроверг эту информацию, Рубио также опровергает планы покинуть администрацию Трампа.

В то же время весьма вероятным претендентом считается Вэнс. The Washington Post отмечает его возросшую активность накануне прошедших выборов и частые поездки по стране. Сам он снова раскритиковал войну в Иране.