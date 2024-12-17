Тимур Иванов распределял полученные преступным путем деньги на счета родителей и жен

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов, по версии следствия, распределял денежные средства, полученные преступным путем, на банковские счета своих родителей, а также бывшей и нынешней жен.

Также следователи считают, что Иванов переоформлял имущество на близких, чтобы скрыть свое участие в коррупционных преступлениях.

Басманный суд Москвы до 23 марта продлил срок ареста, наложенного на 42 счета в банках в рамках дела бывшего замминистра обороны, пишет РИА Новости.

Ранее суд продлил до конца марта 2025 года срок ареста, наложенного на имущество Иванова. Среди арестованного - несколько объектов недвижимости, земельные участки, усадьба "Дворянское гнездо", дорогостоящие автомобили и мотоциклы.

Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности.