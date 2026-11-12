Бывший министр связи Никифоров стал фигурантом более 300 уголовных дел

Следователи расследуют более 300 уголовных дел в связи с деятельностью экс-главы Минкомсвязи Николая Никифорова. Об этом говорится в материалах дела, пишет ТАСС.

Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве, создании, руководстве и финансировании преступного сообщества и хищении под видом осуществления псевдоинвестиционной деятельности интернет-проекта "Финико". Обвинение ему было предъявлено в сентябре.

Изначально дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили 28 июля 2021 года. В материалах отмечается, что с ним в одно производство соединено более 300 уголовных дел.

В сентябре Мещанский суд Москвы заочно арестовал Никифорова. По данным СМИ, экс‑министр, который с 2018 года живет в ОАЭ, якобы причастен к хищению 5 миллиардов рублей у 8 тысяч вкладчиков финансовой пирамиды Finiko. Следствие считает одним из главных организаторов Эдварда Сабирова - его привлекли как обвиняемого в августе 2021 года, а в декабре 2025‑го депортировали в Россию из ОАЭ.