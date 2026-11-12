Китай собрался полностью искоренить тайваньский сепаратизм

Китай не оставит пространства для любых форм сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена (1866-1925), пишет ТАСС.

Разведка США ранее "вычислила", что Китай может начать силовую операцию по возвращению Тайваня в 2027 г. Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что этого не произойдет, если Тайвань не будет предпринимать резких шагов.

Сейчас Тайвань официально называется Китайская Республика, но на острове не отказываются от планов исключить из названия связь с Китаем. В Пекине к этому относятся как к недопустимому и враждебному акту.