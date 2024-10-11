Экс-замминистра обороны Иванова оставили в СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. 19 сентября в Москве Басманный суд продлил экс-замминистру срок содержания под стражей до 23 декабря. Сторона обвиняемого подала апелляционную жалобу, однако Мосгорсуд оставил ее без удовлетворения, а приговор суда — без изменения.

Ранее сообщалось, что Иванову предъявили новое обвинение. На этот раз речь идет о двух новых эпизодах, якобы совершенных высокопоставленным военным, ущерб от которых составил 3,2 млрд рублей. Один из них связан с растратой 3 млрд рублей банка "Интеркоммерц", второй – с растратой 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.