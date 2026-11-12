16 Ноября 2026
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Фото: telegram-канал &quot;Антитеррор Урал&quot; / t.me/antiterror_ural

"Выполнял задание от ФСБ": 23-летнего слесаря из Нижнего Тагила обвиняют в теракте

23-летний слесарь из Нижнего Тагила предстанет перед судом по обвинению в поджоге железнодорожного оборудования на перегоне Нижний Тагил - Старатель. Расследование завершило следственное подразделение УТ МВД России по УрФО.

Все началось с переписки в мессенджере. По данным транспортной полиции, парню сообщили, что его аккаунт на "Госуслугах" взломали, на его имя оформили кредит, а деньги направили на закупку оружия для ВСУ. Свою жертву злоумышленники убедили набрать микрозаймов якобы для покупки документа, подтверждающего его невиновность. Последним шагом стало "секретное задание в интересах ФСБ" - от парня потребовали повредить оборудование возле железной дороги, якобы для того, чтобы остановить поезд с террористами и оружием.

Последствия поджога железнодорожного оборудования на перегоне Нижний Тагил-Старатель(2026)|Фото: telegram-канал "Антитеррор Урал" / t.me/antiterror_ural

По версии следствия, 1 октября 2025 года тагильчанин совершил поджог, ведя видеотрансляцию для "куратора". Позднее тогда еще подозреваемого задержали и поместили под домашний арест. Обвинение предъявлено по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК России "Террористический акт". Теперь парню грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

"Нередко от подсудимых мы слышим: "Я совершил глупость", "Не подумал", "Не хотел, чтобы так получилось". Но статьи "за глупость" в законе нет. Есть ответственность за конкретные противоправные действия и отвечать за них придётся по закону", - добавили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов не поручают гражданам совершать поджоги под видом "секретных операций". Требования взять кредит или заплатить за "доказательство невиновности" - признаки обмана. Если вас запугивают и требуют выполнить опасное поручение, прекратите общение, сохраните переписку и незамедлительно сообщите о случившемся по номеру 112 или 102.

Теги: Нижний Тагил, теракт, обвинение, слесарь


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