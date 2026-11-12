Юран рассказал, при каком условии "Урал" сыграет оставшиеся матчи в манеже

Главный тренер ФК "Урал" Сергей Юран назвал условие для проведения оставшихся в этом году матчей его команды в манеже, а не на стадионе.

Как заявил Юран, все будет зависеть от погоды. Тем не менее, сейчас этот вопрос прорабатывается с руководством клуба.

"Футболисты, конечно, не очень хотят находиться в манеже, мы это обсуждали. Если погода позволит, будем проводить матчи на открытом поле. Но если будут серьезные морозы, например, минус десять, придется играть в манеже", - приводит слова тренера официальная группа "Урала" в соцсети.

По его словам, игрокам предстоит тренироваться, а холодная погода чревата простудами и проблемами со здоровьем.

"Футболисты ведь не могут надевать такие же толстые куртки, шапки, перчатки и валенки, как мы. Поэтому будем смотреть по ситуации", - заключил специалист.

Напомним, что этой весной из-за неготовности газона "Екатеринбург Арены" к возобновлению сезона "Урал" сыграл два матча в манеже против тульского "Арсенала" (2:0) и красноярского "Енисея" (2:4). Затем команда вернулась обратно на стадион.