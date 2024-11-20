Завершено расследование по делу Тимура Иванова о паромах

Расследование уголовного дела экс-заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова о хищении и растрате завершено.

Об этом заявил его адвокат Мурад Мусаев. Речь идет о деле о растрате 200 млн руб. при приобретении двух паромов для Керченской переправы. По делу также проходят бывший подчиненный Иванова Антон Филатов и топ-менеджер банка "Интеркоммерц" и гражданин ФРГ Феликс Нойберг.

Ранее они были объявлены в международный розыск, сообщают "Ведомости".

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. По версии следствия, он получил взятку за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Также Иванов обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости. Ущерб от этого государству составил более 2,18 млрд рублей. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.