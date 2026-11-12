Троим россиянам и иностранцу вменили работу на спецслужбы Украины

В Омской области, Адыгее и ДНР задержаны агенты украинских спецслужб.

Задержания прошли в Омске, Майкопе, Донецке. По версии следствия, трое россиян и один иностранец по заданию украинских кураторов собирали для терактов данные о бойцах армии России – участниках специальной военной операции, объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

Взамен сборщикам информации обещали деньги и выезд в Евросоюз. У задержанного в Донецке изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство и ручная граната. Возбуждены уголовное дела. Подозреваемые арестованы, сообщает центр общественных связей ФСБ.