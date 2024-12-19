Имущество Тимура Иванова может перейти государству

Арестованное имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова могут передать в собственность РФ в случае обвинительного приговора по его делу. Об этом сообщает ТАСС.

"В соответствии с частью 1 статьи 104.1 УК РФ на основании обвинительного приговора суда данное имущество может быть конфисковано", - говорится в судебных документах.

Ранее суд продлил до конца марта 2025 года срок ареста, наложенного на имущество Иванова. Среди арестованного - несколько объектов недвижимости, земельные участки, усадьба "Дворянское гнездо", дорогостоящие автомобили и мотоциклы. В частности, сообщалось, что в списке есть лимузин Packard, созданный в 1942 году.

Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. Речь идет об уголовном деле об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". В июне Иванов был освобожден от должности.