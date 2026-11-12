Свердловские полицейские отметили свой главный праздник

В главном управлении МВД России по Свердловской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, поздравить личный состав и ветеранов гарнизона с профессиональным праздником пришли заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Александр Калиберда, губернатор Свердловской области Денис Паслер, председатель Общественного совета при ГУ Владимир Бублик, глава Законодательного собрания региона Дмитрий Жуков, а также руководители взаимодействующих правоохранительных и надзорных ведомств.

Торжество началось с вноса в зал коллегий знамени главного управления и гимна РФ. До собравшихся довели поздравительную телеграмму министра внутренних дел России генерала полиции Владимира Колокольцева, который отметил, что полицейский – это непростая профессия и судьба. Это ежедневный риск, необходимость в глубоких юридических знаниях, отточенных навыков и безупречных нравственных качеств. Он также подчеркнул, что для каждого руководителя приоритетом является сбережение кадрового потенциала, а также выразил особую признательность ветеранам за сохранение традиций ведомства и помощь молодым специалистам.

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков в своем выступлении заострил внимание на том, что Средний Урал всегда славился сильными людьми и тепло поблагодарил личный состав за службу. Особые слова из его уст прозвучали в адрес семей сотрудников за их понимание и терпение. Такая поддержка является неоценимой для наших общих побед.

Губернатор Денис Паслер рассказал о значительном вкладе полицейских в обеспечение безопасности на таких масштабных мероприятиях, как выставка "Иннопром" и международный фестиваль молодежи.

"Сегодня мы чествуем тех, для кого служить Отечеству и защищать людей – осознанный выбор и дело всей жизни. Спокойствие на свердловских улицах, безопасность в домах и уверенность уральцев в завтрашнем дне – все это результат вашей круглосуточной самоотверженной работы. Вы для людей не просто люди в погонах, вы олицетворяете государство, защиту и высшую справедливость. И, конечно, низкий поклон ветеранам, чей бесценный опыт и славные традиции служат надежной опорой современного поколения", - подчеркнул глава региона.

Заместитель полпреда президента в УрФО Александр Калиберда сообщил о существенном снижении уровня преступности в общественных местах и успехах сотрудников ОВД в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По его словам, свердловские полицейские мужественно выполняют служебные задачи на новых территориях и в приграничных районах, рискуя жизнью ради безопасности граждан.

Председатель Законодательного собрания региона Дмитрий Жуков напомнил, что с 2025 года меры поддержки, предназначенные ветеранам боевых действий, распространены также и на сотрудников органов внутренних дел, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции. Депутаты и в дальнейшем намерены оперативно реагировать на новые вызовы, совершенствуя нормативную базу в сфере безопасности и правопорядка.

"Авторитет уральской полиции держится на преемственности поколений и поддержке общественности. Ветераны – это наша опора, именно они передают молодому поколению стражей правопорядка бесценный опыт и лучшие традиции. Наш совет является общественным, то есть народным, и его главная задача – помогать вам. Мы всегда рядом и готовы поддержать ваш нелегкий труд", - отметил председатель общественного совета при ГУ МВД области Владимир Бублик.

Председатель ветеранской организации Владимир Ралдугин поделился трогательной историей о патриотическом проекте "Единство – наша сила", в рамках которого в музей Брестской крепости была передана копия знамени 175 дивизии НКВД, сформированной в Свердловской области и принимавшей участие в освобождении Брестской крепости. Взамен свердловчане получили копию знамени 393 отдельного зенитного-артиллерийского дивизиона, защищавшего в первые дни войны Брестскую крепость, а также священную землю, пропитанную кровью защитников Отечества. Ценные исторические артефакты в дальнейшем развезли по всем муниципалитетам области.

По доброй традиции высокие гости вручили наиболее отличившимся по службе сотрудникам ведомственные и государственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Затем ведущий торжественного мероприятия, журналист телекомпании "Вести-Урал" Константин Зущик обратился к присутствующим в зале с просьбой почтить минутой молчания всех свердловских солдат правопорядка, погибших при исполнении служебного долга.

"Мир становится лучше не сам по себе. Его делают лучше люди. Такие, как вы. Смелые, отважные, справедливые. Люди в погонах, которые выбрали для себя трудный путь – служить закону и людям. Благодаря вам у людей есть уверенность в завтрашнем дне, покой в душе и ощущение, что если случится беда, им всегда придут на помощь. Спасибо вам за службу! С праздником!", - резюмировал Зущик в финале торжества.