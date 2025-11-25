Суд признал Тимура Иванова банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом экс-замминистра обороны Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.

Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей. Из них 175 миллионов - основной долг по кредиту. Реализацию имущества суд открыл, минуя начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, пишет РИА Новости.

После развода и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. метров. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн рублей. На эти деньги был куплен дом в подмосковных Раздорах с участком. Из-за ареста всего имущества и счетов Иванова кредит перестал обслуживаться. В результате ПСБ обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой начать процедуру банкротства бывшего замглавы Минобороны.

В марте сообщалось, что суды и органы следствия наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении Иванова на его имущество и активы семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей.