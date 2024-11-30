Срок преследования по делу Тимура Иванова завершится в 2025 году

Срок уголовного преследования по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова закончится в конце 2025 года. Об этом заявил один из его адвокатов Денис Балуев, передает ТАСС.

По его мнению, учитывая объем собранных следствием материалов и вещественных доказательств по делу, а также количество свидетелей, судебный процесс может затянуться как раз до того времени, когда назначение фигурантам наказания в случае обвинительного приговора станет невозможным.

Речь идет об уголовном деле об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". По нему, кроме Иванова, проходит его экс-подчиненный Антон Филатов и бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский.

Всего в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Изначально он был задержан из-за взятки за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Ущерб от этого государству составил более 2,18 млрд рублей.

Еще одно дело возбуждено о растрате более 205 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также о покупке третьего судна "Амбал", которое эксплуатируется в Калининграде.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности.