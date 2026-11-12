Лерчек направила Путину просьбу о помиловании

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которой суд назначил 5 лет условно и штраф 763,5 миллиона рублей за вывод денег, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

Поскольку Чекалиной назначили условное наказание, заявление было подано через интернет - приемную президента и отправлено во ФСИН, заявил адвокат.

Гагаринский районный суд Москвы 31 июля приговорил Валерию Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконных валютных операциях. Суд также оштрафовал блогера на 765 млн рублей. Кроме того, ей на три года запретили продвигать свой коммерческий бренд в интернете. Процесс проходил в закрытом режиме. Лерчек свою вину не признала. По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Лерчек и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны, вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками они перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.

В феврале Лерчек доставили в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии. В марте суд выделил дело против блогера в отдельное производство и приостановил до выздоровления, а домашний арест заменил на запрет определенных действий. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля. Осенью защита Лерчек обратилась в суд и во ФСИН с просьбой разрешить блогеру выезд на лечение в КНР.