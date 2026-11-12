В России бывший глава управления лесхоза Минобороны признался в получении взятки

Высокопоставленный сотрудник Минобороны России – экс-глава управления лесного хозяйства и природопользования Сергей Закаморный – заключил сделку со следствием.

Он оформил явку с повинной по делу о получении взятки в 18 млн руб., сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По версии следствия, деньги военному заплатили за содействие в согласовании лесовосстановительных работ на землях Минобороны России, а также общее покровительство при исполнении контракта.