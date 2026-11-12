Немецкая "Боруссия" выступила против публичной религиозности своего футболиста

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Феликс Нмеча оказался в центре скандала из-за празднования гола в матче против "Эльферсберга". Он присел на колено, снял с головы воображаемую корону и как бы положил ее на поле, символизируя возвращение Богу. Этот жест отсылает к кампании The King’s Return, связанной с христианским сообществом Ballers in God.

Как пишут западные СМИ, организация Ballers in God сотрудничает с американской фирмой Groundwire, выступает против пропаганды половых извращений (запрещенной в РФ), трансгендеров и абортов. Это вызвало подозрения, что Нмеча придерживается "опасных" взглядов. Многие в Германии выступили против выражения религиозности, а также в поддержку извращений под лозунгом недопущения дискриминации.

"Боруссия" планирует попросить игрока отказаться от подобного празднования и даже рассматривает возможность судебного иска против Ballers in God за использование фото Нмечи в целях продвижения своего движения. Немецкий футбольный союз также сообщил о намерении обсудить ситуацию с игроком.

Сам Нмеча отмечает, что жест посвящен Христу и не является рекламой, а христиане проповедуют любовь к людям. Ранее Нмеча был "уличен" в поддержке христианских ценностей и публиковал соответствующие посты.

Считается, что в Германии около половины населения - христиане: примерно поровну римо-католиков и протестантов.