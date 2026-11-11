Госдума отклонила законопроект об информировании мужа об аборте

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, который должен был обязать женщину уведомлять супруга или бывшего супруга о намерении прервать беременность. Депутаты единогласно проголосовали против, передает корреспондент Накануне.RU.

Автором поправок выступил депутат предыдущего созыва от "Справедливой России" Дмитрий Кузнецов, предлагавший закрепить в законе обязанность информировать супруга об аборте, если женщина состоит в браке, и бывшего супруга — в течение 12 недель после развода.

Против инициативы высказались правительство и профильные комитеты. Депутаты пришли к выводу, что законопроект не учитывает требования законодательства о защите врачебной тайны.



Член комитета по охране здоровья Юлия Гаревская заявила, что имеется риск разглашения врачебной тайны при передаче сведений бывшему супругу и присутствует неопределенность понятия "информирование" — кто, как и в какой форме должен уведомлять. Она также усомнилась, что эта мера повлияет на рождаемость. Комитет увидел внутреннее противоречие — решение о материнстве женщина принимает сама, но реализация права ставится в зависимость от уведомления супруга.

Документ не устанавливал ни форму, ни порядок информирования, ни способ подтверждения семейного положения. Комитет по защите семьи тоже выступил против, предупредив о росте криминальных абортов и материнской смертности.

Законопроект отклонили.