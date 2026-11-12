В Южной Корее заявили, что построенные танкеры ржавеют из-за антироссийских санкций

Южнокорейская компания Hanwha Ocean построила шесть СПГ-танкеров ледового класса для проекта "Арктик СПГ 2", которые из-за антироссийских санкций не были переданы заказчикам и фактически ржавеют. Об этом на форуме в Национальном собрании заявил экс-председатель Демократической партии Южной Кореи и специальный советник президента страны Сон Ен Гиль.

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"Из-за экономических санкций готовые суда ржавеют, так как находятся на плаву в море", - признал чиновник.

Как отмечает Financial News, ситуация критична для судостроительной отрасли и требует дипломатического решения. Сон Ен Гиль также подчеркнул необходимость сотрудничества с Россией для использования арктического судоходного маршрута и говорит, что компании терпят убытки из-за санкций против России. Это противоречит экономическим интересам страны в энергетике и судоходстве.

Кроме того, Сон Ен Гиль подверг критике позицию Европы, считая ошибочным восприятие России как угрозы безопасности, и указал на огромный рост цен на энергоносители из-за отказа ЕС от российского газа: Европа добивается именно этого? Он считает, что военный конфликт должен завершиться компромиссом, а Южной Корее следует учитывать это при продвижении своих интересов.

Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев отмечает, что сложности в отношениях двух стран вызваны внешними факторами, а не конфликтом интересов.