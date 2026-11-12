Хирург из Нижнего Тагила подожгла волонтерский центр помощи СВО

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местной жительнице Евгении Соловьевой за поджог волонтерского центра помощи СВО. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Все началось в январе 2026 года, когда с Евгенией, работающей сердечно-сосудистым хирургом местной больницы, связались мошенники. Они уговорили ее оформить кредиты, заложить свои ценности, а после поджечь два здания на улице Вогульской: помещение общественной организации "Искра жизни", помогающей участникам СВО, и ООО "Нижнетагильский холодильник". Все происходящее жертва мошенников должна была снимать на телефон.

Ущерб "Искре жизни" составил 1 млн 90 тыс. 300 рублей, "Нижнетагильскому холодильнику" — 92 тыс. 839 рублей. При задержании Соловьева признала вину, пояснив, что действовала из страха за жизнь своих детей и была уверена, что задания ей дают российские спецслужбы. В процессе судебного разбирательства подсудимая возместила причиненный ущерб в полном объеме.

Суд признал Евгению Соловьеву виновной и назначил ей наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.