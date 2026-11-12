12 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Заводчанин из Каменска-Уральского требовал от ребенка голые фото и рассылал одноклассникам коллажи 18+

В Каменске-Уральском вынесли приговор местному жителю Вячеславу Попову, который продолжительное время преследовал маленькую девочку и настаивал на интимной переписке. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, ребенок вместе с родителями активно вела страницу в соцсетях и даже появилась на телевидении, после чего у Попова и появилось желание познакомиться с малолетней.

Суд установил, что в августе 2020 года уралец увидел девочку по телевизору, где та рассказывала о своем творчестве. После этого он нашел ее страницу "ВКонтакте", создал от ее имени несколько фиктивных страниц в соцсетях, с ее официального аккаунта сохранил фото ребенка и в фоторедакторе подставил ее лицо на чужие обнаженные тела. Затем он написал школьнице, настаивая на интимной переписке. На отказ он стал угрожать девочке тем, что разошлет ее голые фото одноклассникам.

Когда и эти угрозы не подействовали, Попов действительно прислал одноклассникам девочки и ее родственникам поддельные коллажи. Затем он снова стал требовать от школьницы вести с ним интимную переписку под угрозой повторять рассылку снова и снова.

Родители обратились в правоохранительные органы, но сразу вычислить злоумышленника не удалось. Однако позже выяснилось, что за похожие действия с тем же "почерком" в Москве ранее был осужден гражданин, который отбывает наказание в исправительной колонии в другом регионе. Следователи проверили фигуранта, и он подтвердил свою причастность к преступлению.

Подозреваемым оказался рабочий одного из заводов Каменска-Уральского, который вел нелюдимый образ жизни. В его квартире нашли системный блок с данными, подтверждающими преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В суде была доказана причастность Попова к 18 преступлениям.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал Вячеслава Попова виновным по 17 эпизодам по статье "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет", а также по одному эпизоду по статье "Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Осужденному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев. С учетом неотбытого срока по предыдущему приговору, окончательно Попову назначено 16,5 лет колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Теги: Каменск-Уральский, педофил, ребенок, шантаж, суд, приговор


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