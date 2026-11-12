СМИ: Военный погиб при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге

Один человек погиб при взрыве автомобиля на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге.

По данным SHOT, ЧП произошло недалеко от магазина "Лента". В момент взрыва погибший был за рулем.

"Фонтанка" пишет, что погиб военный в звании полковника. Рядом с ним находился член семьи, он выжил, но получил ранения, уточняет издание.

Очевидцы сообщили, что в районе места взрыва ударной волной выбило стекла. Движение автомобилей в районе происшествия перекрыто.