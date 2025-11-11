Иванов попросил открыть процедуру реализации его имущества

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов признал долг в рамках рассмотрения банкротства по иску банка ПСБ.

Как сообщил его адвокат экс-замминистра Денис Балуев, Иванов попросил Арбитражный суд Москвы открыть процедуру реализации имущества.

"Долг моего доверителя по кредиту бесспорен, потому что на эти кредитные средства был приобретен дом в Раздорах, который, в свою очередь, как будто не замечая кредита в банке ПСБ как источника для покупки дома, просит обратить в государственную собственность Генеральная прокуратура", - заявил Балуев ТАСС.

Как сообщалось, долг по банковскому кредиту Иванова, на чьем банкротстве настаивает ПСБ, составляет 175 млн рублей.

После развода и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. метров. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн рублей. На эти деньги был куплен дом в подмосковных Раздорах с участком. Из-за ареста всего имущества и счетов Иванова кредит перестал обслуживаться. В результате ПСБ обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой начать процедуру банкротства бывшего замглавы Минобороны.

15 марта сообщалось, что суды и органы следствия наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении Иванова на его имущество и активы семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей.