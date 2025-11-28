Жёны бывшего замминистра обороны Тимура Иванова требуют вернуть им драгоценности

Жены бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова пытаются вернуть ювелирные украшения на 200 млн руб., арестованные в рамках расследования уголовных дел о коррупции и хищениях. Женщины утверждают, что Иванов не имеет отношения к запрашиваемым драгоценностям (речь идет о брендах Graff, Cartier и Van Cleef & Arpels, передает Mash.

Так, экс-супруга экс-министра Светлана Захарова хочет, чтобы ей вернули кольцо из белого золота Graff. Женщина утверждает, что это подарок ее предыдущего супруга Михаила Маниовича. Бизнесмен приобрел это украшение на аукционе Christie’s, о чем Захарова предоставила справку. Также она хочет вернуть браслеты, часы и аксессуары.

Гражданская супруга Иванова Мария Китаева тоже претендует на часть ювелирки, изъятой в рамках расследования. Она предоставила фотографии, на которых запечатлена в этих украшениях в период до знакомства с чиновником.

Тимур Иванов является фигурантом четырех уголовных дел, по одному из которых он уже осужден на 13 лет лишения свободы. Ему вменяются различные коррупционные преступления: хищения, взятки, превышение полномочий и др.

Тем временем, Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей. Из них 175 миллионов - основной долг по кредиту.

После развода с Захаровой и раздела имущества у Иванова осталась квартира на Поварской улице в Москве площадью 300 кв. метров. Эту квартиру оценил ПСБ и под ее залог выдал кредит в размере 175 млн руб. На эти деньги был куплен дом в подмосковных Раздорах с участком. Из-за ареста всего имущества и счетов Иванова кредит перестал обслуживаться. В результате ПСБ обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой начать процедуру банкротства бывшего замглавы Минобороны.