Тимур Иванов готов передать государству усадьбу в Тверской области

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов готов передать в доход государства усадьбу Панкратово в Тверской области, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, стоимость недвижимости оценивается свыше 800 млн рублей. При этом следствие считает ее взяткой Иванову. По версии СК, в 2021 году экс-замминистра объявил соучредителю компании "Олимпситистрой" Александру Фомину, что для беспрепятственного финансирования контрактов необходимо оплатить строительство усадьбы Панкратово. Финансировала проект другая компания Фомина — "Оборонспецстрой".

Ранее Mash сообщал, что на территории "несостоявшегося родового поместья" Иванова, помимо дома, располагается парк, фонтан, вертолетная площадка, ангар для личного вертолета, небольшой временный домик, предварительно, для рабочих и охраны. По данным телеграм-канала, поместье возводили в условиях строжайшей тайны четыре года. Масштаб вскрылся уже после ареста Иванова. Также Mash писал, что прокуратура выясняет, законно ли изменили генплан, который позволил обнести забором восемь гектаров земли вплотную к береговой линии Волги.

25 ноября Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом экс-замминистра обороны Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.