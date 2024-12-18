По делу Тимура Иванова арестован лимузин Packard 1942 года

Среди арестованного имущества экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова есть лимузин Packard, созданный в 1942 г.

Речь идет о машине модели Packard Super 8 Series 180. Она разработана в США в 1939 г., её поставляли в СССР. Внутри машины есть кондиционер и электрические стеклоподъемники. На базе Packard позже в СССР было запущено производство машины представительского класса ЗиС-110. Другим ретроавтомобилем, арестованным по делу Иванова, стал Opel Admiral 1939 г.в., пишет ТАСС.

Ранее суд продлил до конца марта 2025 года срок ареста, наложенного на имущество Иванова. Среди арестованного - несколько объектов недвижимости, земельные участки, усадьба "Дворянское гнездо", дорогостоящие автомобили и мотоциклы.

Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. Речь идет об уголовном деле об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". В июне Иванов был освобожден от должности.