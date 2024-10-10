В деле Иванова фигурирует экс-председатель правления "Интеркоммерца"

В новом уголовном деле о растрате, возбужденном в отношении экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, фигурирует бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в материалах дела, беглый банкир заочно арестован и объявлен в международный розыск. Также отмечается, что местонахождение всех фигурантов по делу Тимура Иванова и Антона Филатова неизвестно.

Ранее сообщалось, что Иванову предъявили новое обвинение. На этот раз речь идет о двух новых эпизодах, якобы совершенных высокопоставленным военным, ущерб от которых составил 3,2 млрд рублей. Один из них связан с растратой 3 млрд рублей банка "Интеркоммерц", второй – с растратой 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. Изначально военный был задержан по другому поводу. По версии следствия, Иванов получил взятку за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Также он обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости. Ущерб от этого государству составил более 2,18 млрд рублей.