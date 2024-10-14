Генпрокуратура намерена конфисковать имущество экс-замминистра обороны Иванова

Генпрокуратура намерена конфисковать имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, сообщает "Коммерсантъ".

По данным газеты, речь идет о старинном особняке в центре Москвы, зарегистрированном на компанию "Дворянское гнездо", об имении на берегу Волги, парке дорогостоящих иномарок и десятках миллионов рублей, заблокированных на счетах экс-замминистра.

Издание отмечает, что Басманный райсуд до конца декабря продлил арест активов Иванова.

В сентябре по делу бывшего замминистра обороны был арестован особняк в Чистом переулке Москвы.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. По версии следствия, Иванов получил взятку за обеспечение заключения контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой". Также он обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости. Ущерб от этого государству составил более 2,18 млрд рублей.