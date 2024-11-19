Протестующие покидают комплекс правительственных зданий Абхазии

Протестующие, на прошлой неделе занявшие комплекс правительственных зданий в Сухуме, начали покидать эту территорию.

Как передает ТАСС, протестующие песнями, танцами и выстрелами в воздух встретили оппозиционеров, участвовавших в переговорах с властями.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление о своей отставке. Об этом сообщила пресс-служба главы государства со ссылкой на подписанное между представителями власти и оппозицией соглашение. Однако, если протестующие не покинут территорию комплекса правительственных зданий, президент заберет заявление.

Сообщалось, что исполняющим обязанности президента становится вице-президент Бадра Гунба.

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента.