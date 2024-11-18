В Абхазии вооруженные люди не допускают сотрудников кабмина на рабочие места

Вооруженные люди не дают сотрудникам кабинета министров Абхазии пройти на рабочие места. Об этом сообщает информационный центр президента республики.

Отмечается, что здание Кабинета министров в Сухуме также заблокировано оппозиционными силами.

Врио министра культуры Динара Смыр подтвердила, что вход в административное здание заблокирован вооруженными людьми.

Как стало известно ранее, абхазская оппозиция согласилась с тем, чтобы обязанности президента республики исполнял вице-президент Бадра Гунба. Кабинет министров при этом должен полностью уйти в отставку. Кроме того, оппозиция Абхазии заявляет, что руководители силовых ведомств страны должны покинуть свои посты.

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.