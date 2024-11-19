19 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Парламент Абхазии принял отставку президента

Парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании.

За его уход с поста на тайном голосовании проголосовали 28 депутатов, один высказался против. Еще два бюллетеня были признаны недействительными, сообщает РИА Новости.

До проведения досрочных выборов вице-президент Абхазии Гунба будет исполнять обязанности главы государства.

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента.

Дата проведения досрочных выборов президента Абхазии еще не назначена.

Теги: абхазия, бжания, отставка, президент


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