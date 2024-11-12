В Абхазии протестующие, блокирующие Кодорский мост, устроили потасовку с силовиками

В Абхазии силовики попытались оттеснить протестующих с моста через реку Кодор. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.

По его словам, активисты дали отпор, произошла потасовка.

На данный момент все три моста, ведущие в Сухум, заблокированы. Утром протестующие разблокировали Кодорский мост после обещания властей освободить задержанных оппозиционеров. Однако этого не произошло, активисты снова перекрыли магистраль.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что отметил, что в отношении граждан, которые блокировали республиканскую трассу, правоохранительные органы проводят проверку.

Массовые протесты в Сухуме начались 11 ноября после задержания ряда оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Рассмотрение вопроса намечено на 15 ноября. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме, требуя освобождения задержанных и отмены договора. Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику.