Грузовик протестующих выломал забор парламента Абхазии

В Абхазии грузовик протестующих выломал ворота забора парламента республики. Как передает РИА Новости, активисты уже прорвались на территорию здания.

Сегодня в парламенте Абхазии не утвердили повестку дня и отложили рассмотрение вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Перед этим у здания собралась толпа протестующих. Они заявили, что не намерены расходиться. В результате у здания начались беспорядки и столкновения с силовиками.

Напомним, на этой неделе в Сухуме начались массовые протесты после задержания ряда оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме, требуя освобождения задержанных и отмены договора. Президент Абхазии Аслан Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику. Позже оппозиционеры были освобождены.

Проект о строительстве многофункциональных комплексов, который собирается принять парламент республики в окончательном чтении, напрямую влияет на исполнение соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.