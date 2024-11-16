Оппозиция Абхазии исключила силовой вариант отставки президента

Оппозиция Абхазии не собирается использовать силовой сценарий для отставки президента. Так считает один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба.

Он уточнил, что представители оппозиции не собираются ни на кого нападать, они лишь ждут мужественного решения президента. Он должен осознать допущенные им ошибки и принять единственно правильное решение – уйти в отставку, пишет ТАСС. Ранее после требования абхазской оппозиции об отставке президент республики Аслан Бжания попросил время подумать.

Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.

Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях. В Общественной палате Абхазии заявил, что Абхазия может потерять государственность из-за противостояния оппозиции и власти.