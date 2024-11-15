Протесты в Сухуме не влияют на отдых туристов, уверяют в АТОР

Протесты оппозиции в Сухуме не влияют на отдых российских туристов в Абхазии, заявляет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Запросов на досрочное прекращение отдыха в Абхазии нет, сообщают туроператоры.

Как пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, 95% туристов находятся вне Сухума. Они в основном выбирают курорты Гагра и Пицунда (расположены почти в 100 км от столицы республики).

При этом, если туристы находятся в Сухуме и хотят покинуть город, туроператоры могут вернуть их в Россию в течение нескольких часов, добавили в АТОР.

Сегодня в парламенте Абхазии не утвердили повестку дня и отложили рассмотрение вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Перед этим у здания собралась толпа протестующих, начались беспорядки и столкновения с силовиками. Грузовик протестующих выломал ворота забора парламента, активисты прорвались на территорию. Они забрасывают оцепление файерами и бутылками. Около здания были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Также участники протестов протаранили грузовиком ворота у здания администрации президента. По последним данным, двое из них прошли в здание парламента Абхазии для переговоров с депутатами, сообщил представитель оппозиции.

Напомним, на этой неделе в Сухуме начались массовые протесты после задержания ряда оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме, требуя освобождения задержанных и отмены договора. Президент Абхазии Аслан Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику. Позже оппозиционеры были освобождены.

Проект о строительстве многофункциональных комплексов, который собирается принять парламент республики в окончательном чтении, напрямую влияет на исполнение соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.