12 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Президент Абхазии обратился к жителям страны из-за протестов

Президент Абхазии Аслан Бжания записал видеообращение к жителям страны, где проходят протесты. Его заявление публикует Telegram-канал Апсны Иахьа.

Он сообщил о том, что перекрытый участок республиканской трассы разблокировали после переговоров с жителями села Адзюбжа. Работа по другим участкам еще идет.

Президент попросил не поддаваться на провокации и заверил, что правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок.

Он отметил, что в отношении граждан, которые блокировали республиканскую трассу правоохранительные органы Абхазии проводят проверку.

Массовые протесты в Сухуме произошли 11 ноября после задержания ряда оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Рассмотрение вопроса намечено на 15 ноября. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме, требуя освобождения задержанных и отмены договора. Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику.

Ранее мы писали о том, что в Абхазии продолжается акция протеста оппозиции. Ее участники перекрыли несколько мостов.

Теги: абхазия, президент, протест


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Развитие сюжета:

Ранее 12.11.2024 12:35 Мск В Абхазии протестующие, блокирующие Кодорский мост, устроили потасовку с силовиками

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Ранее 12.11.2024 08:20 Мск В Абхазии оппозиция перекрыла мосты

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