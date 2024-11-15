У здания парламента Абхазии усилены меры безопасности

Жители Абхазии собираются у парламента, где сегодня будет рассматриваться ратификация инвестиционного соглашения с РФ.

Как передает РИА Новости, меры безопасности у здания усилены. Подъезды нему частично перекрыты военными грузовиками. По обе стороны ограждения вокруг парламента присутствуют силовики.

Напомним, на этой неделе в Сухуме начались массовые протесты после задержания ряда оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме, требуя освобождения задержанных и отмены договора. Президент Абхазии Аслан Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику. Позже оппозиционеры были освобождены.