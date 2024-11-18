В Абхазии произошла попытка захвата гостелерадиокомпании

В Сухуме группа лиц попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании. Об этом сообщили в инфоцентре президента Абхазии.

Инцидент произошел ночью 18 ноября. К территории телеканала подъехали люди, предположительно, представляющие оппозицию, "с целью установления контроля над вещанием", заявили в инфоцентре.

Отмечается, что охранники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы.

Перед этим группа неизвестных лиц на 15 автомобилях в непосредственной близости от студии абхазского телевидения открыла стрельбу в воздух. В это время внутри находились сотрудники.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания назвал акции протеста попыткой государственного переворота. Выход из ситуации Бжания видит в проведении выборов.

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.