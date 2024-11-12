В Абхазии оппозиция перекрыла мосты

В Абхазии продолжается акция протеста оппозиции. Ее участники перекрыли несколько мостов.

Заблокирован Гумистинский мост в Сухуме. На другой стороне моста организован транспорт до торгового центра в Сочи. Также ходит автобус до границы. При этом количество задержанных оппозиционеров выросло до шести, пишет РИА Новости.

Протесты начались на фоне принятия парламентом республики в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов. Он напрямую влияет на исполнение соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии.