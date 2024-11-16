Президент Абхазии сообщил о готовности покинуть пост

Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что готов уйти в отставку. На встрече с народом в селе Тамыш он сообщил, в случае чего может покинуть пост.

По словам Бжании, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме, он напишет заявление об уходе, и на новых выборах предстоит понять, сколько поддержки получат оппозиционеры, пишет РИА Новости.

Ранее после требования абхазской оппозиции об отставке президент республики Аслан Бжания попросил время подумать.