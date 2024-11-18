18 Ноября 2024
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Абхазская оппозиция согласна, что до выборов страной будет управлять вице-президент

Абхазская оппозиция согласилась с тем, чтобы обязанности президента республики исполнял вице-президент Бадра Гунба. Об этом заявил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба.

По его словам, кабинет министров должен полностью уйти в отставку. "На место сегодняшнего премьер-министра назначается уже человек от нас, компромиссная личность, и таким образом мы балансируем исполнительную власть", - цитирует ТАСС Ардзинбу.

Кроме того, оппозиция Абхазии заявляет, что руководители силовых ведомств страны должны покинуть свои посты.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания назвал акции протеста попыткой государственного переворота. Выход из ситуации Бжания видит в проведении выборов.

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.

Теги: абхазия, оппозиция, протесты, гунба


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