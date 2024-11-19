Президент Абхазии уйдет в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление о своей отставке.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на подписанное между представителями власти и оппозицией соглашение. "Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке", — следует из заявления.

Отмечается, что протестующие, которые собрались на территории комплекса правительственных зданий, должны покинуть территорию, либо президент заберет заявление.

Исполняющим обязанности президента становится вице-президент Бадра Гунба, сообщают "Известия".

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.