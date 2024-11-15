В Абхазии могут находиться около восьми тысяч российских туристов

На данный момент в Абхазии может находиться около 8 тыс. туристов из России, более половины из них – самостоятельные путешественники. Более 95% из них – на курортах в отдалении от столицы, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

По оценочным данным туроператоров на данный момент в Абхазии находятся 3-3,5 тыс. организованных туристов и порядка 5 тыс. самостоятельных путешественников. Как минимум 95% гостей республики отдыхают на двух главных курортах: в Гагре и Пицунде. Они могут спокойно закончить свой отпуск или в любой момент безопасно и беспрепятственно покинуть страну.

Однако на данный момент туроператоры не выражают опасений, что какие-либо организованные туристы из России захотят досрочно покинуть Абхазию.

Ранее Минэкономразвития в связи с внутриполитическими событиями в Абхазии рекомендовало российским туристам воздержаться от посещения Абхазии, а участником туристического рынка – "приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, не применять штрафные санкции при отмене поездок в Абхазию, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг".

На данный момент клиенты туроператор аннулировали один тур в Пицунду. По заездам до 22 ноября эта компания производит отмены без штрафов.