Досрочные выборы президента в Абхазии пройдут в начале февраля 2025 года

Досрочные выборы президента в Абхазии пройдут в начале февраля 2025 года. Так рассказал в интервью РИА Новости экс-президент республики Аслан Бжания.

"Выборы должны состояться в первой декаде февраля", — сказал он.

Бжания заверил, что власти республики постараются обеспечить прозрачность и честность выборов.

19 ноября парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании после протестов оппозиции.

Обязанности главы государства до проведения досрочных выборов будет исполнять Бадра Гунба. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.

Протесты в Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Митингующие захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.

Позже власть и оппозиция договорились об отставке Бжании и прекращении митингов.