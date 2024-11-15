Представители оппозиции в Абхазии прорвались в здание парламента

Протестующие в Абхазии полностью взяли под контроль здание парламента республики.

Как передает ТАСС, представители оппозиции смогли попасть внутрь здания после того, как выломали при помощи цепей защитные решетки на окнах первого этажа. Затем они смогли выбить дверь заднего входа в здание.

РИА Новости пишет, что оппозиция разгромила зал заседаний парламента. В некоторых кабинетах выбиты стекла.

Сотрудники силовых структур, которые обеспечивали соблюдение порядка, покидают территорию рядом со зданием парламента.

На фоне этого пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки готовит документ об отзыве ратификации соглашения об инвестициях с Россией.

Сегодня в парламенте Абхазии не утвердили повестку дня и отложили рассмотрение вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Перед этим у здания собралась толпа протестующих, начались беспорядки и столкновения с силовиками. Грузовик протестующих выломал ворота забора парламента, активисты прорвались на территорию. Они забрасывали оцепление файерами и бутылками. Около здания были слышны звуки, похожие на выстрелы. По последним данным, число пострадавших при штурме парламента Абхазии увеличилось до 9.