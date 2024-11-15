Президент Абхазии подумает над предложением об отставке

После требования абхазской оппозиции об отставке президент республики Аслан Бжания попросил время подумать, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя координационного штаба оппозиционных сил Эшсоу Какалию.

Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.

Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

В Общественной палате Абхазии заявили что Абхазия может потерять государственность из-за противостояния оппозиции и власт.