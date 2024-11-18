Российские туристы начали отменять туры в Абхазию на лето

Российские туристы начали отменять забронированные на лето туры в Абхазию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отдых в Абхазии на лето 2025 года запланировали более уже порядка 100-200 тысяч человек. Но путешественники пересматривают планы, несмотря на то, что беспорядки в республике в меньшей степени отразились на отдыхе российских туристов, отметили в АТОР.

В одной из крупных туроператорских компаний сообщили, что объем аннуляций туров по направлению значительно превышает стандартные показатели. 15-17 ноября он вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями неделей ранее. Причем у отдельных компаний до 95% отмен – именно на летний период.

Ранее Минэкономразвития в связи с внутриполитическими событиями в Абхазии рекомендовало российским туристам воздержаться от посещения Абхазии, а участником туристического рынка – "приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, не применять штрафные санкции при отмене поездок в Абхазию, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг".

По данным туроператоров, на данный момент в Абхазии может находиться около 8 тыс. туристов из России, более половины из них – самостоятельные путешественники. Как минимум 95% гостей республики отдыхают на двух главных курортах в отдалении от столицы: в Гагре и Пицунде.

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства Аслан Бжания согласен уйти в отставку, если оппозиция покинет захваченные здания, протестующие отвергли предложение властей.