Остановлена продажа туров из России в Абхазию

Туроператоры и турагентства приостановили продажу туров в Абхазию. Это случилось после публикации рекомендаций МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок в эту закавказскую страну.

Читайте также: Абхазия должна сделать выбор между инвестициями и независимостью

По уже забронированным поездкам существенного количества отмен нет: у некоторых компаний они единичны, у других – не более 10%. Как считают эксперты, туристы понимают, что деньги им в любом случае вернут, и рассчитывают на стабилизацию ситуации к весне, сообщает Российский союз туриндустрии.

Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. 15 ноября 2024 г. парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Она состоялась сегодня, 19 ноября.