27 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Киев объявил принудительную эвакуацию детей в Славянске и Краматорске

Жителей Славянска и Краматорска обязали эвакуировать детей в принудительном порядке. Как заявил глава украинской оккупационной администрации Вадим Филашкин, под действие приказа подпадают все населенные пункты в пределах указанных городов, то есть в агломерации.

7 октября штаб обороны ДНР призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки покинуть район боевых действий и эвакуироваться в Донецк. Для жителей, которые потеряли жилье и хотят сохранить приоритетное право на получение нового, запустили чат-бот.

В начале сентября президент Владимир Путин заявлял, что российская армия подходит к окраинам Славянска, Краматорска и Дружковки, до которых осталось несколько километров.

В июне Украина начали экстренную эвакуацию из Славянска и Краматорска крупных промышленных предприятий в западные области. Были перемещены Славянский машиностроительный завод и Старокраматорский машиностроительный завод, выпускающий уникальную продукцию.

Эксперты отмечают, что для удержания Славянска и Краматорска Киев пойдет на все, так как их потеря станет сильнейшим психологическим ударом. Поэтому там наблюдается постоянная подброска свежих сил и средств. При этом освобождение российской армией Алексеево-Дружковки и Доброполья вынуждает Киев отводить войска к самому Славянску и Краматорску.

Теги: Славянск, Краматорск, эвакуация


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